Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 78 kuruş, en düşük 193 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,22 azalışla 145 milyon 914 bin 177 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 309 lira 78 kuruş, en düşük saat 06.00'da 193 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 282 lira 567 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira 62 kuruş, en düşük 140 lira 1 kuruştan işlem gördü.