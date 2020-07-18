Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 1 kuruş, en düşük 195 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,36 azalışla 141 milyon 12 bin 173 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 320 lira 1 kuruş, en düşük saat 08.00'de 195 lira 29 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 37 kuruş, en düşük 194 lira 65 kuruştan işlem gördü.