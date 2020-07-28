Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 349 lira 99 kuruş, en düşük 232 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 2,45 artışla 184 milyon 625 bin 24 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 15.00'te 349 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 232 lira 93 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 316 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 56 kuruş, en düşük 232 lira 93 kuruştan işlem gördü.