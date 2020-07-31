Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 35 kuruş, en düşük 233 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,7 artışla 154 milyon 706 bin 774 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 321 lira 35 kuruş, en düşük saat 09.00'da 233 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 298 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 299 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 98 kuruş, en düşük 196 lira 9 kuruştan işlem gördü.