Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 67 kuruş, en düşük 198 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,83 azalışla 172 milyon 459 bin 986 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 320 lira 67 kuruş, en düşük saat 06.00'da 198 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 302 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 369 lira 99 kuruş, en düşük 196 lira 66 kuruştan işlem gördü.