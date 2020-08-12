Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 47 kuruş, en düşük 224 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,16 artışla 176 milyon 68 bin 994 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 313 lira 47 kuruş, en düşük saat 06.00'da 224 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 300 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 13 kuruş, en düşük 224 lira 34 kuruştan işlem gördü.