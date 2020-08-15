Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 50 kuruş, en düşük 219 lira 99 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,76 azalışla 148 milyon 350 bin 174 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 306 lira 50 kuruş, en düşük saat 06.00'da 219 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 284 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 285 lira 16 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira, en düşük 200 liradan işlem gördü.