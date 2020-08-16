Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 10 kuruş, en düşük 197 lira 84 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,45 artışla 162 milyon 7 bin 152 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 310 lira 10 kuruş, en düşük saat 06.00'da 197 lira 84 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 56 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306 lira 50 kuruş, en düşük 219 lira 99 kuruştan işlem gördü.