Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 46 kuruş, en düşük 224 lira 34 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,33 artışla 169 milyon 30 bin 381 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 311 lira 46 kuruş, en düşük saat 06.00'da 224 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 294 lira 672 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira 10 kuruş, en düşük 197 lira 84 kuruştan işlem gördü.