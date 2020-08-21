Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305 lira 87 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,85 azalışla 152 milyon 788 bin 52 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 305 lira 87 kuruş, en düşük saat 06.00'da 200 lira olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 833 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305 lira 83 kuruştan, en düşük 242 lira 3 kuruştan işlem gördü.