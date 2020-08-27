Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 365 lira 56 kuruş, en düşük 247 lira 57 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,38 azalarak 184 milyon 404 bin 530 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 365 lira 56 kuruş, en düşük saat 06.00'da 247 lira 57 olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 315 lira oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 360 lira, en düşük 250 liradan işlem gördü.