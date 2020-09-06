Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 800 lira 1 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 49 artarak 211 milyon 441 bin 902 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 800 lira 1 kuruş, en düşük saat 06.00'da 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 346 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 357 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira 69 kuruş, en düşük 198 lira 77 kuruştan işlem gördü.