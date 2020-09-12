Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira 57 kuruş, en düşük 244 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,63 azalarak 137 milyon 388 bin 745 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 310 lira 57 kuruş, en düşük saat 07.00 ve 08.00'de 244 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 284 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 285 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312 lira 28 kuruş, en düşük 230 lira 80 kuruştan işlem gördü.