Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 99 kuruş, en düşük 198 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,91 artarak 162 milyon 5 bin 820 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 314 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 198 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira 57 kuruş, en düşük 244 lira 1 kuruştan işlem gördü.