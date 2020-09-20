Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira, en düşük 219 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,94 artarak 152 milyon 197 bin 809 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 325 lira, en düşük saat 06.00'da 219 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 2 kuruş, en düşük 198 lira 95 kuruştan işlem gördü.