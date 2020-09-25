Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 99 kuruş, en düşük 224 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,8 azalarak 145 milyon 982 bin 866 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 308 lira 99 kuruş, en düşük saat 23.00'te 224 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 441 lira 42 kuruş, en düşük 293 lira 47 kuruştan işlem gördü.