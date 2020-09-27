Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 599 lira 99 kuruş, en düşük 244 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 599 lira 99 kuruş, en düşük 244 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,72 artarak 195 milyon 340 bin 90 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 599 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'de 244 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 353 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 362 lira 987 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 86 kuruş, en düşük 207 lira 70 kuruştan işlem gördü.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

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