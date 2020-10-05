Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 849 lira 99 kuruş, en düşük 292 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,34 artarak 257 milyon 527 bin 932 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 849 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'te 292 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 440 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 454 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 700 lira, en düşük 221 lira 76 kuruştan işlem gördü.