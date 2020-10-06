Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 563 lira, en düşük 297 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,8 azalarak 239 milyon 909 bin 231 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 14.00 ve 19.00 saatleri arasında 563 lira, en düşük saat 04.00'te 297 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 409 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 418 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 849 lira 99 kuruş, en düşük 292 lira 54 kuruştan işlem gördü.