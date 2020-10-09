Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 359 lira 90 kuruş, en düşük 291 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,7 azalarak 164 milyon 575 bin 827 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00'da 359 lira 90 kuruş, en düşük saat 06.00'da 291 lira 33 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 306 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 306 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 530 lira 58 kuruş, en düşük 293 lira 50 kuruştan işlem gördü.