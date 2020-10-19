Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 90 kuruş, en düşük 225 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 artarak 151 milyon 226 bin 315 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 311 lira 90 kuruş, en düşük 04.00'te 225 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 66 kuruş, en düşük 223 liradan işlem gördü.