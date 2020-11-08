Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 2 kuruş, en düşük 240 lira 62 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,55 artarak 152 milyon 95 bin 607 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 324 lira 2 kuruş, en düşük saat 04.00'te 240 lira 62 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 7 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 69 kuruş, en düşük 150 lira 1 kuruştan işlem gördü.