Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 270 lira olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,55 artarak 193 milyon 909 bin 735 lira oldu.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'te 270 lira olarak tespit edildi.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 338 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 340 lira 37 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 530 lira, en düşük 218 lira 78 kuruştan işlem gördü.