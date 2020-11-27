Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 310 lira 31 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,52 azalarak 182 milyon 206 bin 163 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 03.00'te 310 lira 31 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 330 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 331 lira 61 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 566 lira, en düşük 234 lira 98 kuruştan işlem gördü.