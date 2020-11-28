Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 9 kuruş, en düşük 199 lira 87 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,5 azalarak 144 milyon 837 bin 409 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 335 lira 9 kuruş, en düşük saat 09.00'da 199 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 284 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 285 lira 85 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 499 lira 99 kuruş, en düşük 310 lira 31 kuruştan işlem gördü.