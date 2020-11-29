Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 63 kuruş, en düşük 225 lira 1 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,94 artarak 169 milyon 380 bin 975 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 338 lira 63 kuruş, en düşük saat 04.00'te 225 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 303 lira 56 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek en yüksek 335 lira 9 kuruş, en düşük 199 lira 87 kuruştan işlem gördü.