Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

05.12.2020 14:11
Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 22 kuruş, en düşük 224 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 22 kuruş, en düşük 224 lira 48 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,87 azalarak 142 milyon 502 bin 148 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 333 lira 22 kuruş, en düşük saat 09.00'da 224 lira 48 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 285 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 399 lira 15 kuruş, en düşük 249 lira 51 kuruştan işlem gördü.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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