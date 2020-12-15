Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 32 kuruş, en düşük 229 lira 99 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,54 azalarak 160 milyon 523 bin 336 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 327 lira 32 kuruş, en düşük saat 00.00, 02.00, 03.00, 04.00 ve 07.00'de 229 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 127 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 68 kuruş, en düşük 229 lira 98 kuruştan işlem gördü.