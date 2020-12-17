Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 14 kuruş, en düşük 239 lira 99 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3 azalarak 164 milyon 441 bin 773 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 328 lira 14 kuruş, en düşük saat 03.00, 04.00 ve 05.00'te 239 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 296 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 337 lira, en düşük 227 lira 67 kuruştan işlem gördü.