Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 82 kuruş, en düşük 225 lira 95 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,39 azalarak 182 milyon 36 bin 276 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 343 lira 82 kuruş, en düşük saat 04.00'te 225 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 307 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 565 lira, en düşük 239 lira 99 kuruştan işlem gördü.