Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 3 kuruş, en düşük 236 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26 artarak 157 milyon 78 bin 283 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 334 lira 3 kuruş, en düşük saat 04.00'te 236 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 293 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 6 kuruş, en düşük 208 lira 99 kuruştan işlem gördü.