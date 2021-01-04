Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 72 kuruş, en düşük 236 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,41 azalarak 167 milyon 211 bin 650 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 324 lira 72 kuruş, en düşük saat 01.00, 02.00, 03.00 ve 05.00'te 236 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 10 kuruş, en düşük 236 lira 98 kuruştan işlem gördü.