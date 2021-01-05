Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 87 kuruş, en düşük 247 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,22 artarak 175 milyon 944 bin 228 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 323 lira 87 kuruş, en düşük saat 04.00'te 247 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 302 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 303 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 72 kuruş, en düşük 236 lira 99 kuruştan işlem gördü.