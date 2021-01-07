Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

07.01.2021 14:29
Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 51 kuruş, en düşük 233 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 51 kuruş, en düşük 233 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,73 artarak 172 milyon 169 bin 6 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 9.00 ve 10.00'da 320 lira 51 kuruş, en düşük saat 04.00'te 233 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 398 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 1 kuruş, en düşük 247 lira 3 kuruştan işlem gördü.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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