Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 42 kuruş, en düşük 233 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,7 artarak 162 milyon 818 bin 750 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 324 lira 42 kuruş, en düşük saat 04.00, 05.00, 06.00 ve 07.00'de 233 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 76 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.