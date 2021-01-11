Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 75 kuruş, en düşük 240 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,24 artarak 172 milyon 988 bin 819 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 321 lira 75 kuruş, en düşük saat 04.00'te 240 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 298 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 299 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 42 kuruş, en düşük 233 lira 99 kuruştan işlem gördü.