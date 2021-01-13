Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 356 lira 23 kuruş, en düşük 313 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,34 artarak 196 milyon 877 bin 559 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 356 lira 23 kuruş, en düşük saat 05.00'te 313 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 327 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 328 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 344 lira 96 kuruş, en düşük 243 lira 99 kuruştan işlem gördü.