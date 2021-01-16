Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

16.01.2021 14:25
Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 99 kuruş, en düşük 186 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 99 kuruş, en düşük 186 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,6 azalarak 149 milyon 367 bin 163 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 322 lira 99 kuruş, en düşük saat 08.00'de 186 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 287 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 31 kuruş, en düşük 272 lira 12 kuruştan işlem gördü.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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