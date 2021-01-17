Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 57 kuruş, en düşük 239 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,6 artarak 183 milyon 122 bin 499 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 332 lira 57 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 239 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 310 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 99 kuruş, en düşük 186 lira 99 kuruştan işlem gördü.