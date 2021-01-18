Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

18.01.2021 14:19
Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 337 lira 34 kuruş, en düşük 272 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 337 lira 34 kuruş, en düşük 272 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7 artarak 196 milyon 11 bin 498 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 337 lira 34 kuruş, en düşük saat 04.00'te 272 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 318 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 57 kuruş, en düşük 239 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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