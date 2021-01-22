Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira, en düşük 238 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,1 azalarak 167 milyon 515 bin 813 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 238 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 8 kuruş, en düşük 311 lira 2 kuruştan işlem gördü.