Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 69 kuruş, en düşük 233 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 3,09 azalarak 171 milyon 871 bin 143 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 326 lira 69 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 233 lira 60 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 295 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 297 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 33 kuruş, en düşük 236 lira 98 kuruştan işlem gördü.