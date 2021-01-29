Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 11 kuruş, en düşük 233 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 8,35 azalarak 159 milyon 84 bin 141 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 322 lira 11 kuruş, en düşük saat 07.00'de 233 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.???????

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 287 lira 273 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira, en düşük 274 lira 10 kuruştan işlem gördü.