Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 24 kuruş, en düşük 160 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 11,07 artarak 157 milyon 96 bin 776 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 320 lira 24 kuruş, en düşük saat 02.00'de 160 lira 57 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 274 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 278 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 82 kuruş, en düşük 232 lira 98 kuruştan işlem gördü.