Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 45 kuruş, en düşük 232 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 6,42 artarak 167 milyon 191 bin 247 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 324 lira 45 kuruş, en düşük saat 02.00 ve 03.00'te 232 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 24 kuruş, en düşük 160 lira 57 kuruştan işlem gördü.