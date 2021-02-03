Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

03.02.2021 14:15
Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 93 kuruş, en düşük 232 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 93 kuruş, en düşük 232 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 1,97 azalarak 164 milyon 429 bin 243 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira 93 kuruş, en düşük saat 04.00'te 232 lira 93 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 299 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 300 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 33 kuruş, en düşük 239 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi Arkadaşının çalınan Instagram hesabı başını yaktı! 1,5 saatte 82 bin lira dolandırıldı İnternet oyunu yüzünden borçlanan şüpheli bankamatik soymaya çalışırken suçüstü yakalandı Gümüşhane Belediyesi'nin paylaşımına tepki yağdı! İzmir'deki seli siyasi ranta çevirdiler Eskişehir'de mutasyonlu virüs alarmı! İstanbul bağlantılı 35 yaşındaki bir kadın tedavi altına alındı Rektör Melih Bulu, öğrencilere müdahaleyi bu sözlerle savundu: Başkalarının özgürlüğünü engelleyici tutuma girdiler Atık kağıtlardan padişahların fotoğraflarının işlendiği tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi eylemcilerine çok sert sözler: Onlar rektörün odasını basmaya çalışan teröristler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi eylemcilerine çok sert sözler: Onlar rektörün odasını basmaya çalışan teröristler         
14:12
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Falcao takımla çalıştı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Falcao takımla çalıştı         
13:42
Tek vurgun gıdada yapılmıyor! Dolar bahanesiyle zam üstüne zam yapılan çok sayıda üründe, kur düşse de fiyatlar sabit kaldı Tek vurgun gıdada yapılmıyor! Dolar bahanesiyle zam üstüne zam yapılan çok sayıda üründe, kur düşse de fiyatlar sabit kaldı         
13:09
Beline kadar suya girip mahsur kalanları kurtarmaya çalışan komiserin görüntüleri büyük beğeni topladı Beline kadar suya girip mahsur kalanları kurtarmaya çalışan komiserin görüntüleri büyük beğeni topladı         
12:59
Yeniden evlenecek olan Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'nın üçüncü bebeği dünyaya gelecek Yeniden evlenecek olan Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'nın üçüncü bebeği dünyaya gelecek         
12:43
AK Parti kongresinde kriz! Adaylığı kabul edilmeyince salonun önünde sesi kısılana kadar bağırdı AK Parti kongresinde kriz! Adaylığı kabul edilmeyince salonun önünde sesi kısılana kadar bağırdı         
12:00
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
3 çocuk annesi kadın, 3 çocuk annesi kadın, "Sen yapamazsın" diyenlere inat kendi işinin patronu oldu         
10:37
Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül'den yürek burkan açıklama: İki adım atınca yoruluyorum Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül'den yürek burkan açıklama: İki adım atınca yoruluyorum         
10:33
Farkındalık yaratmak için kendisini köpeklere ısırtan eğitmen: Zevkle yapıyorum Farkındalık yaratmak için kendisini köpeklere ısırtan eğitmen: Zevkle yapıyorum         
10:13
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Eksi 50 derece havada bile donmayan Balıklı Göl, görenleri şaşkına çeviriyor Eksi 50 derece havada bile donmayan Balıklı Göl, görenleri şaşkına çeviriyor         
09:47
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Erdoğan siyaseti bırakınca ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt: Ondan sonra siyaset yapmam         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 14:29:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei