Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 238 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,7 artarak 179 milyon 433 bin 378 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 335 lira, en düşük saat 03.00'te 238 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 312 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 84 kuruş, en düşük 224 liradan işlem gördü.