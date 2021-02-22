Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 86 kuruş, en düşük 309 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,3 artarak 174 milyon 667 bin 498 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 324 lira 86 kuruş, en düşük saat 23.00'te 309 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 317 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 11 kuruş, en düşük 237 lira 64 kuruştan işlem gördü.