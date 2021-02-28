Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 40 kuruş, en düşük 229 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,9 azalarak 169 milyon 113 bin 829 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 327 lira 40 kuruş, en düşük saat 03.00'te 229 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 303 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 58 kuruş, en düşük 50 lira 1 kuruştan işlem gördü.