Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 360 lira, en düşük 319 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,17 azalarak 178 milyon 151 bin 645 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 360 lira, en düşük saat 14.00'te 319 lira 79 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 328 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 328 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 500 lira, en düşük 287 liradan işlem gördü.